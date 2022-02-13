«Вы нужны миру, как никто другой»: красноярский руководитель поисковиков Оксана Василишина открыла сбор на лечение рака

Оксана Василишина

Главному волонтеру-поисковику Красноярского края Оксане Василишиной срочно требуется помощь – у неё произошел рецидив рака кишечника. Страшная болезнь вернулась, несмотря на долгое и тяжелое лечение. Теперь очень нужны деньги.

- Мне очень тяжело далось решение открыть этот сбор для продолжения лечения. Но выхода у меня нет - на данный момент мое финансовое положение - это пенсия по инвалидности. Сейчас после врачебной комиссии пришли к решению - провести химиотерапию по новому протоколу лечения, - пишет Оксана в своём инстаграме.

Красноярский онкоцентр выписал Василишиной направление на обследование в Москву. В ближайшее время Оксана отправится в 62 больницу и в НМИЦ онкологии имени Блохина. После согласования протокола лечения импортные препараты для терапии частично будут предоставлены медиками, но часть придется докупать самостоятельно – а это очень немаленькие деньги. К лечению еще добавляются расходы на перелет и проживание в Москве во время обследования.

- Я борюсь не только за свое здоровье, но и за качество жизни. Я не хочу быть просто живой - я хочу и дальше иметь силы и возможность продолжать помогать людям, - пишет волонтер-поисковик в соцсетях.

На счету у Оксаны Василишиной и её команды поисковиков сотни (если не тысячи) спасенных людей. Благодаря её детищу – «Поиск пропавших детей Красноярск» многие взрослые и дети вернулись домой к родным живыми! Волонтеры во главе с Оксаной ищут пропавших красноярцев в любую погоду, время суток и в любом уголке края. Безвозмездно и круглосуточно.

«Держитесь! Вы нужны миру, как никто другой» - пишут в комментариях к посту о помощи жители региона. И с этим невозможно не согласиться.

Если вы хотите поддержать Оксану Василишину в её борьбе с тяжелой болезнью, то средства можно перевести на карту Сбербанка:

Карта Сбербанка 2202 2007 6167 3357 (получатель Оксана Александровна В ) привязана к номеру 8(950)996-60-66.

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