«Ребятишкам очень понравилось»: в Красноярском крае мужчина вытащил из игрового автомата 27 игрушек, чтобы порадовать своих детей

Дома у мужчины полицейский нашли 27 игрушек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае 32-летний мужчина вытащил из игрового автомата 27 игрушек, чтобы порадовать своих детей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Зеленогорске мужчина после покупки продуктов решил сделать сюрприз своим детям. Он закинул в автомат с игрушками 450 рублей, но удалось вытащить всего одну. После неудачи мужчина разозлился и решил любой ценой порадовать своих детей, которых у него пятеро. Он взломал дверь автомата и набрал полный пакет игрушек. Всего влезло 27 штук. Дома отец вручил их детям, по его словам, они были очень рады такому подарку.

Пропажу игрушек и взломанный замок заметила сотрудница компании по обслуживанию игровых автоматов. Полицейские оперативно нашли подозреваемого. Мужчине 32 года, ранее он был судим. Сумма похищенных игрушек составила более 5 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вот что отец пятерых детей рассказал полицейским во время допроса:

- Зашел в магазин, взял продукты, увидел автомат с игрушками. Закинул туда 450 рублей и выиграл одну игрушку, мне стало обидно. Сломал дверь и набрал полный пакет игрушек. У меня пятеро детей, все это делал для них. Ребятишкам очень понравилось.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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