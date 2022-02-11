В суд направлено второе уголовное дело красноярского экс-политика Анатолия Быкова, связанное с убийствами бизнесменов

В суд направлено второе уголовное дело красноярского экс-политика Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Это второе из шести уголовных дел, которые следком завел на экс-политика и бизнесмена, начиная с мая 2020 года. Речь идет о подстрекательствах к убийству по найму и покушению на убийство по найму двух предпринимателей. Вместе с Быковым по делу проходит и Александр Живица.

По версии следствия, в сентябре – октябре 2004 года Анатолий Быков нанял своего знакомого Живицу для убийства двух предпринимателей, с которыми у него был конфликт интересов. За работу киллеру пообещал заплатить 50 тысяч долларов. Первым под расправу попал Андрей Грабовский. В то время он был вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Живица раздобыл огнестрельное оружие, установил маршрут передвижения своей будущей жертвы. (Добавим, что привлек для содействия знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). В ноябре 2004 года на автодороге в поселок Овинный Живица из движущегося автомобиля расстрелял потерпевшего, когда тот находился в своей машине с охранником. Но предприниматель остался жив, ему удалось скрыться с места происшествия.

Второй бизнсмен, мешавший Быкову, это Андрей Неколов. Некол – так его называли в узких кругах, занимался переработкой цветных металлов, лесом, собирался заняться переработкой мусора и открыть крупный завод. На все это претендовал и Быков. После неудачного покушения на Грабовского исполнитель переключился на Некола, на сей раз готовился более тщательно. И 18 января 2005 года в центре Красноярска произвел в него несколько смертельных выстрелов из пистолета.

После этого, как установило следствием, Анатолий Быков заплатил исполнителю только часть обещанного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов, пояснив: один заказ тот не исполнил, а ко второму слишком долго готовился. Добавим, что Александр Живица за покушение и убийство уже приговорен к длительному сроку лишения свободы. В сентябре 2020 года ему устроили очную ставку с Анатолием Быковым в кабинете следователя СК, в тот момент исполнитель давал показания на своего заказчика.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд города. Этот процесс (как и по первому уголовному делу по двойному убийству 1994 года) будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Напомним, что первый судебный процесс над экс-политиком завершился не в его пользу. Присяжные предприниматели единодушно признали его причастным к двойному убийству в июле 1994 года. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы, однако защита просит пересмотреть это дело заново, ссылаясь на процессуальные нарушения. Одно из уголовных дел на Быкова закрыли после того, как была устранена причина: он вернул в бюджет 75 миллионов недоплаченных налогов.

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