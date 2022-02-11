«Зачем вы девочки, актеров любите»: псевдобританская кинозвезда выманила у красноярской фанатки почти 5 миллионов рублей

Жительница Красноярска перевела мошеннику круглую сумму, уверенная, что общается с кумиром. Стоп-кадр видео

Фанатки – они такие фанатки: на все готовы, только бы обратить на себя внимание своего кумира. Сутками напролет могут зависать в социальных сетях, подписавшись на его аккаунт, посылать ему сообщения в надежде, что заметит. И испытывать огромную радость, если он вдруг ответит, хоть словечко напишет.

Жительнице Красноярска очень нравился популярный британский актер. Имя его называть не будем, поскольку ко всей этой истории он не имеет абсолютно никакого отношения. В августе 2021 года фанатка оставила в его аккаунте свой комментарий. И через несколько дней вдруг получила ответ от своего кумира в мессенджере. Он осыпал ее комплиментами, а вскоре написал, что отправил посылку с подарками. Перед этим, конечно, спросил у нее адрес.

Женщина после такой новости от радости как на крыльях летала. Тут ей звонит якобы сотрудник курьерской службы со словами: посылка идет, ждите, скоро будет. Только надо оплатить пошлины, налоги, доставку. Кумир успокаивает: не переживайте, мол, подарок ценный, дороже денег. Сумма пошлин была немалая, но женщину это не смутило. За несколько приемов она перевела более 4,7 миллионов рублей.

А кумир: нужно еще немного денег. Поклонница идет в банк, берет кредит и вот-вот переведет его на счет мошеннику… И тут вмешивается добрый человек – сотрудник банка. Он дал ей совет: подумайте, а нужно ли? По указанному счету проводятся сомнительные операции. После этого женщина крепко задумалась и осознала правду. Наконец, пришла в полицию.

Это была кульминация истории, а вот вам и развязка.

- На пол лечь, на пол! – с этими словами сотрудники ОМОНа врываются в квартиру и укладывают на пол мужчину. Женщина-переводчик склоняется над ним и задает вопрос: «What's your name»…

Так в подмосковной Балашихе задерживали «британского актера». Им оказался уроженец Нигерии. Обнаружили мошенника в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Московской области при силовой поддержке Росгвардии.

- Хочу извиниться перед каждым человеком, которого я обидел. Извиняюсь и прошу прощения. Обещаю извиниться и стать хорошим человеком, хочу искупить свою вину, - клянется он.

А обидел он многих. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, он успел закрутить виртуальные романы от лица кинозвезд с женщинами в разных городах России. Пострадавших много. Сейчас следствие выясняет количество пострадавших.

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