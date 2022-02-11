Концерт звезд российского балета, зимний триатлон и Кубок КВН Енисейской Сибири

Красмарафон. Забег «Добрая пятёрка»

Культурные и спортивные события входят в программу Красноярского экономического форума 2022.

Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске со 2 по 4 марта. Он открывает российский деловой сезон. В этом году впервые во время экономического форума пройдет КЭФ-ФЕСТ. Это масштабный проект, объединяющий в себе просветительскую, спортивную, культурно-развлекательную и гастрономическую программы.

Откроет программу КЭФ-ФЕСТА годовщина Зимней универсиады-2019 года. 2 марта, в честь трёхлетия со дня начала Всемирных студенческих игр в Красноярске, состоятся спортивные мероприятия при участии звёзд российского спорта. Запланирована работа трёх локаций в Деревне Универсиады рядом с СФУ.

Красмарафон. Забег «Добрая пятёрка»

Все желающие смогут посетить открытые мастер-классы на площадке «Лёд»: кёрлинг, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шорт-трек. Также запланированы показательные выступления профессионалов.

В локации «Пламя», где будут расположены крытые и обогреваемые фуд-корты, откроется Музей Зимней Универсиады-2019. Также будут представлены арт-объекты, выполненные молодыми художниками и архитекторами.

Завершится праздничный день «зимним триатлоном» в 19:00. Одновременно старты пройдут в трёх дисциплинах:

1. Зимний забег на дистанцию до 5 км. Участники пробегут от Деревни Универсиады по ул. Биатлонной до Академии биатлона и обратно.

2. Лыжный забег на дистанцию до 5 км. Участники пробегут дистанцию на лыжах по трассам МСК «Радуга».

3. Зимний велозаезд на дистанцию до 5 км. Участники проедут от Деревни Универсиады до смотровой площадки на горе Николаевская Сопка

КЭФ-ФЕСТ предложит гостям и участникам форума насыщенную культурную программу. Так, 2 марта в конгресс-холле СФУ пройдет танцевальный спектакль без слов «Всюду жизнь!» артиста, режиссера и хореографа Егора Дружинина.

3 марта на сцене Красноярской краевой филармонии состоится гала-концерт «Звезды российского балета». Возглавляет список исполнителей Сергей Полунин – один из самых известных артистов балета в мире. В 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Лондонского Королевского балета. Билеты на концерты с ним в Москве разбирают за месяц до события. Это как раз то мероприятие, которое поклонникам хореографии нельзя пропустить, поскольку в программе заявлены шедевры мировой балетной классики и хореографические миниатюры в исполнении звезд российского балета.

Красмарафон. Забег «Добрая пятёрка»

Среди них примы и премьеры Государственного академического Большого театра России: народная артистка РФ Марина Александрова, народная артистка РФ Екатерина Шипулина и заслуженный артист РФ Александр Волчков. Государственный академический Мариинский театр представляют заслуженный артист РФ Евгений Иванченко, заслуженный артист РФ Игорь Колб, Оксана Скорик и заслуженный артист РФ Евгений Иванченко. Наряду с плеядой солистов из культурных столиц выступит коллектив 10th AvenueDanceTheatre из Ставрополя.

До концерта чуть больше двух недель, прибрести билеты можно уже сейчас на сайте краевой филармонии.

Завершит программу КЭФ-ФЕСТА открытый Кубок КВН Енисейской Сибири, который пройдет 4 марта при участии лучших команд из числа финалистов Высшей лиги КВН.

В течение всех дней КЭФа участники форума смогут посетить гастрономические ужины в ресторанах Красноярска: Тунгуска, Fresco, Булгаков, Formaggi, 0,75 please, Хозяин Тайги, FrankyWoo, Чешуя