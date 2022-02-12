Что случилось в Красноярске 11 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 11 февраля 2022 года.

Красноярские медики спасли пациента с ножом в шее

В приемный покой БСМП бригада скорой помощи привезла мужчину. Он был в ясном сознании, понимал, что происходит, реагировал на слова. Из шеи торчала рукоятка ножа, а с другой стороны под кожей определялось острие клинка. (подробнее)

В Красноярске за мошенничество и взятку осудили экс-начальника райотдела полиции

11 февраля 2022 года в Красноярске вынесли приговор начальнику отдела полиции №1 Юрию Островскому. Как сообщает пресс-служба регионального СК, экс-полицейский признан виновным в покушении на мошенничество и посредничестве во взятке. (подробнее)

Красноярский СК показал телефон, который убил 14-летнего подростка в Сосновоборске

Выяснилось, что школьника погубил iPhone 5S. Подросток разбирался в телефоне, который был на зарядке. Он сидел на диване, облокотившись на батарею. В итоге мальчик получил сильный удар током, от которого потерял сознание и погиб до приезда скорой помощи. (подробнее)

В Красноярске начнут разбирать новогодние елки

В Красноярске на следующей неделе, конкретно – с 15 февраля – начнут убирать новогодние елки. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году в разных районах, в скверах и площадях было установлено 16 новогодних елок. (подробнее)

Известная красноярская предпринимательница обвинила мужа в домашнем насилии

Известная в Красноярске предприниматель и совладелица торговой марки «Мореход» (это магазин морепродуктов) подала заявление в полицию на своего мужа. Анна Кузьменко сообщила о неоднократных случаях домашнего насилия и о том, что супруг лишил ее и двух детей средств к существованию, лишив доходов от бизнеса. (подробнее)