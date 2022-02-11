«Единая Россия» организовала бесплатный спектакль для детей Красноярска

Фото: Единая Россия

Краевое отделение «Единой России» организовало для юных красноярцев благотворительную акцию «Театр для детей». Творческие дети и ребятишки с особенностями развития смогли бесплатно побывать на спектакле в театральном фургончике «О земле Красноярской».

На выступление были приглашении 30 детей из театральной студии «Полет» и творческой студии общественной организации «Открытые сердца».

Фото: Единая Россия

Вместе с ребятами на спектакле побывала региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины», депутат Заксобрания от «Единой России» Вера Оськина. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

- В спектакле «О земле Красноярской» дети увидели, как и с чего началась история края и города Красноярска, путь становления и развития до сегодняшнего дня: возникновение Енисея, тайги, гор, появление первых людей и приход казаков, основание Красноярского острога Андреем Дубенским, пожар и постройку «каменного Красноярска», строительство Транссибирской магистрали, военное и послевоенное время и многое другое. Спектакль разыгрывается при помощи обычных детских игрушек. Но с использованием гаджета сценическая площадка превратилась в небольшой интерактивный музей, экспонаты которого оживают... Одним словом, спасибо актерам! 35 минут пролетели как одно мгновение!, - написала Вера Егоровна.

Фото: Единая Россия

Спектакль вызвал восторг и у маленьких зрителей. Ребятишки до посещения театра не были так подробно знакомы с историей возникновения Красноярска.

- Мне очень понравилась постановка. Красивые декорации и игрушки, очень красивые куколки. Спектакль был про то, как построили наш город. Сначала здесь все было из дерева и камня, а потом начали строить кирпичные дома, детские сады, школы и аэропорты. Мне было очень интересно посмотреть. Я не знала, как построили наш город, но сегодня своими глазами это увидела, - рассказала 7-летняя Анжелика Сазонова.

В региональном отделении партии отмечают, что акция продолжится и станет традиционной. В дальнейшем планируется организовать подобные спектакли для детей из всех территорий Красноярского края.