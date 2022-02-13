На новой рабочей неделе в Красноярске потеплеет до -8 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на новой неделе начнется постепенное потепление. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на третью неделю февраля 2022 года.

Неделя начнется с небольшого похолодания, днем 13 февраля ожидается около -18 градусов. Местами будет солнечно, но без осадков. Ветер для такой температуры будет довольно сильным – 3-6 метров в секунду. Ночью ожидается -30 градусов.

Во вторник днем температура составит -18 градусов. Будет облачно, но без осадков. Сила ветра не изменится. Ночью похолодает до -23 градусов.

В среду начнется потепление. Дневная температура остановится на -15 градусах. Ожидается пасмурная и снежная погода. Сила ветра 3-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до -20 градусов.

В четверг потепление будет более ощутимым, днем -9 градусов. Тем не менее, погода останется пасмурной, но без снегопада. Ветер же усилится – до 4-10 метров в секунду. Ночью синоптики прогнозируют около -15 градусов.

В последний день недели дневная температура повысится до -8 градусов. Пойдет снег, а ветер усилится до 5-13 метров в секунду. Ночная температура останется на уровне -15 градусов.