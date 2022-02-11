Два депутата-взяточника из Якутии отделались штрафами

Слева Александр Уаров, справа Дмитрий Саввин. Фото: Государственное Собрание Якутии

Экс-депутатов якутского Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Уарова и Дмитрия Саввина признали виновными в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

В 2018 году Уарова и Саввина уличили в коррупции. В парламенте Якутии решался вопрос о внесении поправок в закон о животноводстве – в части дополнительного финансирования из бюджета. В принятии поправок был заинтересован местный предприниматель, который предложил депутатам 900 тысяч рублей за помощь в получении этого самого финансирования. Те согласились и действительно посодействовали, бизнесмен получил из бюджета республики 47,1 миллион рублей.

Кроме того, Уарова признали виновным в мошенничестве. С 2016 по 2018 год выезжая в командировки он получал деньги на гостиницы по поддельным чекам, но командировочные он оставлял себе, сам же останавливался у родственников. За три года он получил таким способом 159 тысяч рублей.

Своей вины ни Уаров, ни Саввин не признали. Но суд признал их виновными. Саввину назначили штраф в 10 млн рублей, Уарову – 8 млн рублей. Последнего также признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 100 тысяч рублей, но от данного наказания экс-депутата освободили в связи с истечением срока давности.