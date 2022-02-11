В Красноярске за мошенничество и взятку осудили экс-начальника райотдела полиции

Осужденный Юрий Островский. Фото: МВД по Красноярскому краю

11 февраля 2022 года в Красноярске вынесли приговор начальнику отдела полиции №1 Юрию Островскому. Как сообщает пресс-служба регионального СК, экс-полицейский признан виновным в покушении на мошенничество и посредничестве во взятке.

В феврале 2021 года к Островскому с просьбой заменить статью на менее тяжкую обратился тренер сборной Красноярского края по борьбе Михаил Гамзин. Он хотел замолвить словечко за своего друга – Арсена Кокева (директора Центрального рынка), которого обвиняли в нанесении тяжких телесных повреждений. Полицейский согласился, хотя знал, что выполнить просьбу все равно не сможет – полномочия не те. Тем не менее, за свои «услуги», он потребовал от тренера 600 тысяч рублей.

Так, Кокоев передал Гамзину 1 миллион рублей, 600 тысяч он, как и договаривались, передал Островскому, остальное забрал себе. Именно в момент передачи денег парочку и задержали сотрудники ФСБ по Красноярскому краю.

Следствие длилось год. В итоге полицейский получил 2 года 8 месяц колонии общего режима, Гамзин же остался на свободе – суд назначил ему наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, а также оштрафовал на 1,8 млн рублей.

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По предварительной версии следствия высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в крупном размере. В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую. (подробнее)

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Юрий Островский родился в Туруханском районе 30 сентября 1964 года. В 1987 году он окончил Красноярский политехнический институт. В полиции Красноярска Юрий Островский начал работать сразу после получения образования – в 1987 году. (подробнее)