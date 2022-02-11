Красноярские медики спасли пациента с ножом в шее. Фото: пресс-служба БСМП

В приемный покой БСМП бригада скорой помощи привезла мужчину. Он был в ясном сознании, понимал, что происходит, реагировал на слова. Из шеи торчала рукоятка ножа, а с другой стороны под кожей определялось острие клинка. Где и при каких обстоятельствах он пациент получил такое ранение, должны разбираться правоохранители. У врачей в тот момент была одна задача: спасение человека.

Пациента сразу же из приемного покоя увезли в операционную. Туда же пригласили сосудистого хирурга, который присоединился к операционной бригаде. Первым делом хирурги убедились, что жизненно-важные структуры шеи не затронуты, клинок проходил сквозь глотку на уровне надгортанника. Нож удалили так мастерски, что кровотечения не было.

- Раны глотки и шеи были ушиты, установлена трахеостома, -рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе БСМП. – Из операционной больного перевели в реанимацию. А спустя несколько, когда его состояние стабилизировалось и уже не вызывало опасения, перевели в профильное отделение. Послеоперационный период протекал без осложнений. Уже на 15-е сутки мужчина был выписан.

Красноярская больница скорой медицинской помощи, которая носит среди горожан неофициальное название «тысячекоечная», принимает пациентов с подобными травмами и повреждениями, спасает экстренных пациентов. Нужно отдать должное работающим здесь специалистам. Вот и молодой человек, получивший ранение в шею, искренне поблагодарил своих спасителей.