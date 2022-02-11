От планов и проектов – к реальным делам

На сессии краевого парламента, прошедшей 10 февраля, народные избранники рассмотрели вопросы, связанные с реализацией мусорной реформы в регионе.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Виталий Дроздов обратил внимание собравшихся на то, что главная цель реформы – максимально сократить объём захоронения отходов и увеличить количество перерабатываемых вторичных ресурсов. Но пока в этом направлении сделано недостаточно. Чтобы в корне изменить ситуацию, следует не только объединить усилия всех «участников процесса», но и внести изменения в сам подход к проведению реформы. Он отметил: в крае не хватает полигонов, много несанкционированных свалок. Для решения подобных задач требуется не только бюджетное финансирование, но и частные инвестиции, а также реальная поддержка предприятий-переработчиков. Для того, чтобы перейти на новый, более качественный уровень реформы, нужно создавать законодательные и финансовые условия.

После предметного обсуждения вопроса депутаты сформировали несколько конкретных предложений, которые вошли в проект постановления «О предложениях правительству Красноярского края в связи с ситуацией в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Красноярского края».

В частности, парламентарии предложили правительству края учесть при формировании бюджета региона на 2023 год необходимость финансирования мероприятий, предусмотренных Региональной программой по обращению с отходами. В том числе – в части строительства объектов обращения с отходами. Определить механизмы поддержки предприятий, работающих в сфере сортировки и переработки ТКО и стимулирования частных инвестиций в строительство новых объектов обращения с отходами. А кроме того, рассмотреть возможность установления предельных сроков принятия решения по вопросам заключения концессионных соглашений в «Порядке принятия решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из краевого бюджета субсидий юридическим лицам, а также соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (Постановление № 785-п от 09.11.2021).

Директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ отметил своевременность предлагаемых депутатами решений:

– Радует, что наконец-то лед тронулся, и участники встречи обратили внимание на необходимость установления предельного срока рассмотрения концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО. Сейчас этот процесс может растягиваться на неопределенное время – например, наша концессия на строительство современного мусоросортировочного комплекса обсуждается в краевом правительстве уже третий год. При этом все мы понимаем, что именно от наличия сортировочных мощностей зависит выполнение в крае задач, поставленных в Национальном проекте «Экология». Пока нет промышленной сортировки, не имеет смысла внедрять систему раздельного сбора отходов, развивать предприятия переработки. Поэтому, безусловно, нам бы очень хотелось, чтобы поддержка частных инвесторов, готовых инвестировать в эти направления, получила свое развитие не только в решениях и постановлениях, но и на деле.