Красноярские депутаты предлагают изменить закон о бродячих животных и ввести налог на домашних Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты красноярского городского Совета подготовили свои предложения в закон о бродячих собаках. Напомним, что после череды трагедий в разных регионах страны, связанных с нападением животных и гибелью детей, ребром встал вопрос: закон в том виде, какой он есть сейчас, не работает. В Госдуме готовятся изменения в этот закон и регионы приглашают принять в этом участие.

Ситуация с бездомными животными в Красноярске на самом деле стоит очень остро. Так, на 31 января этого года в приютах на пожизненном содержании находятся 423 агрессивные собаки, их количество растет постоянно. В месяц на их содержание уходит по 1,6 миллиона рублей. А город от этого спокойнее не стал.

Красноярские депутаты подготовили конкретные предложения, которые касаются бесплатного обязательного чипирования и регистрации домашних животных с определением сроков такой регистрации, а также содержания домашних животных, их бесплатной стерилизации (кастрации).

Депутаты настаивают на ответственности за нарушение закона, в том числе за отказ от регистрации или содержания домашнего животного, нарушение правил выгула. Должны быть наказаны те, что сознательно мешает отлову бродячих животных. Нужно изменить порядок отлова щенков до 4-месячного возраста. И добавить возможность эвтаназии к животным, проявляющим «немотивированную агрессию.

Кроме того, депутаты предлагают конкретизировать понятие «немотивированная агрессия». А также определить механизм субсидирования строительства и содержания частных приютов и передержек. Предлагается ввести налог на домашних животных, за исключением тех, которых взяли из приютов.

- Сегодня Федеральный закон не предусматривает ни копейки на решение проблемы безнадзорных животных из федерального бюджета. Предполагается, что деньги на создание приютов должны изыскивать регионы и муниципалитеты. У большинства муниципалитетов просто нет средств на это. Мы сформулировали все предложения и надеемся, что коллеги из Государственной Думы к ним прислушаются, - отметил Вячеслав Дюков.

Как сообщили в пресс-службе Горсовета, предложения депутатов в ближайшее время будет направлен в Госдуму.