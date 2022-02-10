Красноярские депутаты предложили Госдуме поправки в закон о животных

Депутаты Красноярского городского Совета подготовили для Государственной Думы РФ предложения, направленные на улучшение в стране ситуации с безнадзорными животными. По мнению красноярских народных избранников, действующие в стране законы имеют множество белых пятен и требуют серьёзной доработки. В частности, на федеральном уровне до сих пор не решён вопрос обязательной регистрации домашних животных. Депутаты горсовета также считают, что в России необходимо вводить административную ответственность для тех граждан, кто выпускает питомцев на самовыгул, и для тех, кто выбрасывает своих животных на улицу. Кроме того, по мнению народных избранников, наказывать нужно таких граждан, кто препятствует отлову животных без владельцев. В числе предложений:

– установление методики мониторинга количества животных без владельцев,

– разработка порядка и оснований отлова и содержания щенков до четырёхмесячного возраста,

– законодательное разрешение применять эвтаназию к животным, проявляющим «немотивированную агрессию» (сейчас агрессивных животных должны содержать в муниципальных приютах за счёт бюджета). Есть вопросы в целом по признанию собак «немотивированно агрессивными», до сих пор данное понятие законодательно не раскрыто. Красноярские депутаты считают, что этот пробел в нормативных документах необходимо срочно заполнить.

Большой блок предложений касается финансирования работы с безнадзорными животными.

«Сегодня федеральный закон не предусматривает ни копейки на решение проблемы безнадзорных животных из федерального бюджета. Предполагается, что деньги на создание приютов должны изыскивать регионы и муниципалитеты. У большинства муниципалитетов просто нет средств на это», - отметил Вячеслав Дюков, который занимался подготовкой предложений.

С точки зрения депутатов, финансирование требуется на обязательную стерилизацию и кастрацию домашних животных, не представляющих породной ценности, а также на поддержку частных приютов и передержек, организацию работы муниципальных приютов.

Депутаты уверены, что изменения нужно вносить и в налоговое законодательство в виде налога на содержание собак, освободив от него лишь людей, взявших животных из приютов.

Как сообщил Вячеслав Дюков, пакет предложений горсовет направит в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Сейчас профильный комитет российского парламента готовит изменения в действующее законодательство по данному вопросу. Дюков рассчитывает, что позиция муниципалитета будет учтена при принятии поправок.

«Мы сформулировали предложения и надеемся, что коллеги из Государственной Думы к ним прислушаются», - сказал Вячеслав Дюков.

Вячеслав Дюков

Стоит отметить, что депутаты обсудили также ситуацию со стаями бродячих собакам, которые сейчас оккупируют школьные дворы в Красноярске. По мнению Вячеслава Дюкова, в качестве средства борьбы с такими стаями можно использовать специальные отпугиватели. «Нужно поставить отпугиватели в одной из школ и проанализировать на её примере, насколько действенным окажется это «оружие», - предложил депутат.