Что случилось в Красноярске 10 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 10 февраля 2022 года.

Канский подросток получил 5 лет колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»

В Канске Красноярского края вынесли приговор подросткам, обвиняемым в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft». В итоге суд приговорил лидера группы Никиту Уварова к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей, двух его друзей освободили. (подробнее)

В Сосновоборске подросток погиб от удара током, пока играл с включенным в сеть телефоном

В Сосновоборске 14-летней подросток погиб после удара током. Как сообщает Следственный комитет, парень сидел на диване, облокотившись спиной на батарею. В руках у школьника был телефон, подсоединенный к зарядке. Врачи спасти юного сосновоборца уже не смогли. (подробнее)

В Красноярском крае внесли изменения в антиковидный указ губернатора

В Красноярском крае внесли некоторые изменения в антиковдиный указ Александра Усса. Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь школы обязаны разрабатывать учебное расписание таким образом, чтобы минимизировать контакты детей на переменах. (подробнее)

В красноярском отделе полиции задержанный покончил с собой в туалете

Во втором отделе полиции Красноярска один из задержанных покончил с собой в туалете. Как сообщает МВД, сотрудники вызвали скорую и попытались помочь мужчине, но спасти его не удалось. Приехавшие медики констатировали смерть задержанного. (подробнее)

В Красноярске завершено расследование дела о похищении и издевательствах над пациентами реабилитационного центра «Спарта»

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о похищении, лишении свободы и издевательствах над пациентами реабилитационного центра «Спарта». Как сообщает Следственный комитет, в ближайшее время перед судом предстанут три руководителя и два сотрудника «лечебницы». (подробнее)