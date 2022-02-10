Изменения в указ губернатора Красноярского края о предотвращении распространения коронавируса 10 февраля 2022 года

В Красноярском крае внесли изменения в антиковидный указ губернатора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае внесли некоторые изменения в антиковдиный указ Александра Усса. Рассказываем, какие изменения губернатора Красноярского края о предотвращении распространения коронавируса внесены 10 февраля 2022 года.

Всего в указ губернатора Красноярского края о предотвращении распространения ковида 10 февраля внесено четыре изменения:

Изменения в указ губернатора о коронавирусе касаются организации учебного процесса в красноярских школах. Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь школы обязаны разрабатывать учебное расписание таким образом, чтобы минимизировать контакты детей на переменах.

Второе изменение касается сроков действия QR-кодов – сертификатов вакцинации и перенесенной болезни. Теперь оба документа действуют в течение одного года.

Третье изменение затронуло регламент спортивных мероприятий. Указ губернатора о предотвращении распространения коронавируса с 10 февраля 2022 года продлевает возможность проведения состязаний для детей и подростков в рамках госпрограммы «Развитие образования» в текущем году. При этом на трибунах в этот момент может находиться, как и прежде, не больше 70% зрителей.

Четвертое изменение подразумевает увеличение уровня охвата ПЦР-тестами на COVID-19. Теперь норма – 300 тестов на 100 тысяч населения, вместо 200.