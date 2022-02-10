В красноярском отделе полиции задержанный покончил с собой в туалете

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Во втором отделе полиции Красноярска один из задержанных покончил с собой в туалете. Как сообщает МВД, сотрудники вызвали скорую и попытались помочь мужчине, но спасти его не удалось. Приехавшие медики констатировали смерть задержанного.

ЧП произошло с 39-летним мужчиной, которого доставили в отдел полиции №2 как подозреваемого в краже металла из гаража в Октябрьском районе. Во время следственных действий задержанный попросился в туалет. Когда его обнаружили полицейские, то увидели на теле множество повреждений. Сотрудники вызвали скорую и попытались помочь задержанному, но, к несчастью, мужчина скончался. Известно, что подозреваемый был ранее судим.

По факту гибели задержанного в полиции проведут служебную проверку. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в январе 2012 года в одном из отделений полиции скончался Антон Шаферов, получивший удар в солнечное сплетение. Мужчину задержали из-за его неадекватного поведения, после задержания он продолжил буйствовать. На него надели наручники, но он не успокоился. Рядом с Шаферовым в тот момент находился сотрудник полиции и двое санитаров. Установить, кто нанес смертельный удар задержанному так и не удалось.

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в пресс-центре «КП» состоялась встреча журналистов с руководителем ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Игорем Напалковым и заместителем Александром Растрыгиным. Поводом для встречи стало то, что 15 января ГСУ по краю исполнилось 2 года, но общение с журналистами не ограничилось сухим отчетом следователей о достигнутых результатах в работе. Руководители поведали подробности самых резонансных дел прошлого года. В том числе рассказали о о деле Антона Шаферова. (Подробнее)