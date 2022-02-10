Как дистанционно оформить больничный в Красноярске 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 февраля 2022 года в Красноярском крае пациенты, заболевшие ОРВИ, гриппом и COVID-19 могут оформить больничный лист, не выходя из дома. Об этом рассказал депутат краевого парламента Илья Зайцев. Публикуем инструкцию, как дистанционно оформить больничный в Красноярске 2022.

Больному необходимо позвонить по номеру телефона «122». После подключения в тоновом режиме необходимо нажать «7». Оператор на другой линии задаст несколько вопросов о самочувствии и симптомах, после чего передаст информацию в поликлинику.

Затем врач медучреждения оформит больничный лист. Доктор сам свяжется с пациентом и будет дистанционно следить за самочувствием больного ОРВИ или коронавирусом.

Добавим, что система является новой и сбои в работе оформления дистанционного больничного в Красноярском крае в 2022 году возможны. Кроме того, пока не все красноярские поликлиники подключены к проекту.

На данный момент известно о проблемах в следующих поликлиниках:

- в филиале взрослой поликлиники на ул. Степана Разина;

- поликлинике №4 на Киренского и Курчатова;

- в филиале поликлиники №1 на Затонской.

Однако в скором времени и красноярцы, прикрепленные к этим медучреждениям, смогут дистанционно закрывать больничные по ОРВИ, гриппу и коронавирусу.