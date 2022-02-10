Когда красноярским бюджетникам повысят зарплату в 2022 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
В сентябре 2021 года глава региона Александр Усс объявил, что краевым бюджетникам, не попавшим под майские поручения Владимира Путина, поднимут зарплату. Рассказываем, когда красноярским бюджетникам повысят зарплату и кому положено повышение.
Каким бюджетникам Красноярского края положено повышение зарплаты в 2022 году
Общее число бюджетников в крае около 250 тысяч человек. Из них под действие майских указов Владимира Путина не попали 44 тысячи человек. Именно их и ждет повышение зарплаты. Речь идет о следующих категориях сотрудников:
- бухгалтерах;
- юристах;
- кадровиках;
- административно-управленческом персонале;
- спасателях;
- спортсменах;
- работниках молодежной политики;
- сотрудниках архивных учреждений;
- специалистов природных ресурсов и тд.
При этом работники исполнительной власти Красноярского края (госслужащие) повышения зарплаты в 2022 году могут не ждать.
Когда бюджетникам Красноярского края поднимут зарплаты в 2022 году
С 1 января 2022 года сотрудников выше обозначенных сфер ждет повышение заработной платы. То есть новые суммы на своих зарплатных счетах бюджетники увидят уже в феврале 2022 года.
- Решение этого вопроса поможет привлекать новых сотрудников для работы в пожарных частях, особенно в сельской местности, а также создать более достойные условия для уже действующих работников, - комментировал повышение зарплаты бюджетников Александр Усс.
На сколько красноярским бюджетникам повысят зарплату в 2022 году
Зарплаты повысят на 10%. На это в бюджете края заложено более 11 миллиардов рублей.