Когда красноярским бюджетникам повысят зарплату в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре 2021 года глава региона Александр Усс объявил, что краевым бюджетникам, не попавшим под майские поручения Владимира Путина, поднимут зарплату. Рассказываем, когда красноярским бюджетникам повысят зарплату и кому положено повышение.

Каким бюджетникам Красноярского края положено повышение зарплаты в 2022 году

Общее число бюджетников в крае около 250 тысяч человек. Из них под действие майских указов Владимира Путина не попали 44 тысячи человек. Именно их и ждет повышение зарплаты. Речь идет о следующих категориях сотрудников:

- бухгалтерах;

- юристах;

- кадровиках;

- административно-управленческом персонале;

- спасателях;

- спортсменах;

- работниках молодежной политики;

- сотрудниках архивных учреждений;

- специалистов природных ресурсов и тд.

При этом работники исполнительной власти Красноярского края (госслужащие) повышения зарплаты в 2022 году могут не ждать.

Когда бюджетникам Красноярского края поднимут зарплаты в 2022 году

С 1 января 2022 года сотрудников выше обозначенных сфер ждет повышение заработной платы. То есть новые суммы на своих зарплатных счетах бюджетники увидят уже в феврале 2022 года.

- Решение этого вопроса поможет привлекать новых сотрудников для работы в пожарных частях, особенно в сельской местности, а также создать более достойные условия для уже действующих работников, - комментировал повышение зарплаты бюджетников Александр Усс.

На сколько красноярским бюджетникам повысят зарплату в 2022 году

Зарплаты повысят на 10%. На это в бюджете края заложено более 11 миллиардов рублей.