В Красноярске завершено расследование дела о похищении и издевательствах над пациентами реабилитационного центра «Спарта»

Наркозависимых поселили в сельском доме и применяли к ним жесткие методы. Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о похищении, лишении свободы и издевательствах над пациентами реабилитационного центра «Спарта». Как сообщает Следственный комитет, в ближайшее время перед судом предстанут три руководителя и два сотрудника «лечебницы».

По версии следствия, компания из 5 человек в 2015 году организовала Центр социальной помощи «Спарта» для реабилитации людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, в селе Талое, Ирбейский район. Вплоть до 2017 года три руководителя и двое сотрудников вместо помощи издевались над своими пациентами – избивали, морили голодом, лишали сна и обливали холодной водой на улице даже зимой. Зависимых людей, попавших ради лечения, не отпускали из центра. А кое-кого из пациентов сотрудники даже похитили и удерживали насильно. За все «лечение» они получали деньги. Стоимость «помощи» варьировалась от 5 000 до 20 000 рублей.

Троих руководителей и двоих работников обвиняют по статьям «истязание, совершенное в отношении 20 лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, похищенного, с применением пытки, организованной группой», «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении более двух лиц, а именно в отношении 16 лиц, совершенное организованной группой», «похищение человека» и «похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

В ближайшее время материалы расследования будут направлены в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Морили голодом и обливали холодной водой: в реабилитационном центре под Красноярском издевались над людьми

Массивные стены, металлические ворота, собровцам приходится брать их штурмом, чтобы попасть во двор. Внутри – свинарник, теплицы, огород, хозпостройки, жилой дом. (подробнее)