Погода в Красноярске на выходные 12-13 февраля 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходные 12-13 февраля 2022 года ожидается морозной, но солнечной. Прогноз составили синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу, 12 февраля в Красноярске днем ожидается около -18 градусов. Ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце, без осадков. Порывы ветра около 2-6 метров в секунду. Ночью же температура понизится до -27 градусов. Атмосферное давление – 748-752 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 февраля днем потеплеет до -17 градусов, в остальном погода сильно не изменится – переменная облачность, временами солнце и отсутствие осадков. При этом ветер несколько усилится – до 3-7 метров в секунду. Ночью же похолодает до -25 градусов, пойдет снег. Атмосферное давление – 747-748 мм рт. ст.