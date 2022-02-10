В Красноярске начались прения по делу об убийстве экспедитора в 2014 году

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В Красноярске продолжается судебное рассмотрение уголовного дела, заведенного еще 7 лет назад – в 2014 году был убит 22-летний водитель-экспедитор. Раскрыть сразу преступление не удалось, но спустя несколько лет следствие завершено. Как сообщают в краевом суде, 10 февраля стороны приступили к прениям в судебном процессе, участие в котором принял заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Трагедия произошла 7 марта 2014 года. Следствие считает, что обвиняемый 37-летний житель Красноярска тогда находился недалеко от дома на переулке Медицинском, 20. Он знал, что скоро подъедет машина его коллеги-экспедитора с крупной суммой денег. Когда это случилось, то мужчина напал на 22-летнего водителя, нанес ему множество ножевых ударов ножом, из-за которых парень скончался на месте. После убийства, обвиняемый похитил 200 000 рублей из сейфа автомобиля и сбежал.

Установить причастность 37-летнего мужчины сразу не удалось. Было заведено уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство». Но спустя 7 лет, в 2021 году, следственным органом в экспертном подразделении СК России из Москвы была проведена дополнительная генетическая экспертиза по объектам, изъятым в ходе расследования. Результаты которой показали наличие следов ДНК обвиняемого на месте убийства.

Сейчас он полностью признал свою вину, а также вернул награбленное. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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