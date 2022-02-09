В январе жители Красноярска дышали канцерогенами, мутагенами, аллергенами и пылью Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор рассказал, чем дышали жители краевого центра в январе 2022 года. В ведомстве сообщают, что превышение концентрации вредных веществ была превышена в 10,6% взятых проб.

Всего специалисты в январе взяли 520 проб воздуха в Красноярске, в 55 пробах были обнаружены превышения концентрации. Таким образом, максимальные превышения были зафиксированы по следующим параметрам в разовой концентрации:

- Азота (II) оксиду (канцероген) - от 1,4 до 5,6 раза, азота диоксиду (канцероген)- от 1,1 до 3,9 раза, взвешенным веществам (пыль) - от 1,1 до 1,6 раза, взвешенным частицам РМ10 - от 1,2 до 2,6 раза, взвешенным частицам РМ2,5 - от 1,8 до 4,8 раза, гидроксибензолу (токсин, вызывающий нарушение функций нервной системы) - от 1,1 до 1,2 раза, гидрофториду (токсичная пыль)- в 1,4 раза, углероду оксида - в 1,3 раза.

В среднесуточной концентрации превышения были зафиксированы по следующим соединениям:

- Азоту диоксида - от 1,7 до 5,1 раза, взвешенным веществам - от 1,9 до 4,4 раза, взвешенным частицам РМ10 - от 1,5 до 10,4 раза, взвешенным частицам РМ2,5 - от 1,4 до 17,5 раза, бенз(а)пирену (канцероген, токсичный мутаген) - от 1,6 до 28 раз, углерод оксиду (угарный газ) - в 1,4 раза, формальдегиду (канцероген, аллерген)- в 1,3 раза.

Добавим, что с 10 по 12 февраля в Красноярске будет действовать режим «черного неба».