В Красноярске многодетным семьям предложат по 150 тысяч рублей вместо земельного участка

В Красноярском крае многодетным семьям предложат по 150 тысяч рублей вместо земельного участка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае многодетным семьям предложат по 150 тысяч рублей вместо земельного участка. Или – или, по выбору. Такую инициативу обсуждали 8 февраля депутаты Законодательного собрания. Как и почему возник такой вопрос. По закону любая многодетная семья имеет право подать заявление на бесплатное выделение земельного участка для того, чтобы использовать его под дачу, вести личное подсобное хозяйство или построить дом.

Вот последний пункт особенно востребован. Начиная с 2011 года в крае многодетным семьям предоставлено 10 034 земельных участков, в том числе 8 472 земельных участков для ИЖС. На 1 февраля 2022 года в очереди стоит 15 856 многодетных семей, из них 13 159 желают получить участок под строительства. В сельском местности особых проблем нет, там земли достаточно, да и очередь небольшие. Трудно с землей в городах, конкретно – в Красноярске.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой семьи могут выбрать – либо остаться в очереди и ждать выделения участка, либо выйти из нее и заменить сертификатом в размере 150 тысяч рублей, которые они могут направить на улучшение жилищный условий. Если сейчас такой закон будет принят краевым парламентом, из бюджета потребуется дополнительно 152,7 миллиона рублей на 2022 – 2024 годы.

Предваряем вопрос: как можно улучшить жилищные условия на 150 тысяч при нынешней стоимость квартир? Повторяем: кому нужен земельный участок – он останется в очереди, но она значительно продвинется за счет тех, кто заберет деньгами.

- Более 70 % многодетных семей, которые получают земельные участки в Красноярске и его окрестностях, их не используют, а продают фактически в тот же день, - делится фактами председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев. - Многие такие многодетные родители в департаменте имущества и земельных отношений Красноярска даже не показываются.

Это целый бизнес: многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка, дают доверенность юристам. Те берут на себя всю процедуру оформления наделов, а после их получения выплачивают многодетным семьям 50-100 тысяч рублей. Ну иной раз 150 тысяч рублей. А потом используют земельные же участки. К сожалению, есть случаи, когда в одном из районов Красноярска пять земельных участков в одном месте отдали многодетным семьям, а вскоре все они объединились и теперь принадлежат одному собственнику, совсем не многодетному.

По итогам обсуждения краевые депутаты пришли к выводу: концепция самого закона сомнения не вызывает. А вот размер сертификата, 150 тысяч рублей, не отражает реального положения на рынке.