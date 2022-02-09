Что случилось в Красноярске 8 февраля 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 8 февраля 2022 года.

Пожар на самом крупном рынке Красноярска охватил 700 квадратных метров

8 февраля, жители Ленинского района заметили густой черный дым, который поднимался к небу. Около 10 часов к рынку с воем промчались одна за одной пожарные машины. Когда прибыла первая бригада, площадь пожара составляла 500 квадратных метров, затем она возросла до 700 квадратов, охватив все торговые контейнеры в этом ряду. (подробнее)

В Красноярске фирма по производству тяжелой техники ищет ясновидящую на зарплату 100 тысяч рублей

Компания по производству и продажи тяжелой техники «ПромЭнергоТехнолоджи» ищет ясновидящую. Зарплата на зависть многим – 100 тысяч рублей в месяц (50 тысяч на испытательном сроке). В вакансии, размещенной на Авито, указано, что претендент на место должен обладать минимальным опытом работы в 5 лет. (подробнее)

Жителям Красноярского края не нужно подтверждать результат экспресс-теста ПЦР-тестированием

В Красноярский край пандемия пришла 16 апреля 2020 года. К тому времени были подготовлены специалисты лаборатории Роспотребнадзора, которые и начали проводить тестирование жителей края. Вскоре количество аккредитованных лабораторий увеличивалось, сегодня их уже 18. (подробнее)

В Красноярске заказали проект моста из Зеленой Рощи на Татышев

В Красноярске начались поиски подрядчика, который займется проектом моста из микрорайона Зеленая Роща на остров Татышев. Как рассказал мэр Красноярска, найти подрядчика планируется к середине февраля текущего года. Проект должен быть готов к декабрю 2022 года. (подробнее)

В Красноярске на улице 2-й Огородной ввели локальный режим ЧС

Проблемы у дома начались, когда минувшей зимой там лопнули трубы в мороз. А в ноябре прошлого года пришлось даже отключить из-за неисправности в системе сразу шесть домов в Студгородке. С тех пор проблемы продолжаются. (подробнее)