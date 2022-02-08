Погорели покемоны: как выглядит красноярский рынок после пожара на складе игрушек

Как выглядит красноярский рынок после пожара на складе игрушек Фото: Юлия КОВАЛЬ

Запачканные копотью и грязью медвежата и покемоны, коробки с играми, «Майнкрафты», пазлы, машинки, куклы – все это кучей лежит на земле, на сухих пятачках, вперемешку с мешками и коробками. Вокруг все залито водой, ходят расстроенные мужчины и женщины (по всему видно – владельцы всего этого игрушечного товара). А на крыше погоревших строений пожарные заливают последние следы дыма.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Так сейчас выглядит самый крупный рынок Красноярска «Содружество», который находится возле КрасТЭЦ. Не весь, конечно, а лишь его небольшая часть, расположенная на открытой площадке, вне крытых рядов. Масштабы бедствия удручают, конечно же.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Этим утром, 8 февраля, жители Ленинского района заметили густой черный дым, который поднимался к небу. Около 10 часов к рынку с воем промчались одна за одной пожарные машины. Когда прибыла первая бригада, площадь пожара составляла 500 квадратных метров, затем она возросла до 700 квадратов, охватив все торговые контейнеры в этом ряду.

Понадобилось более двух часов, чтобы локализовать огонь.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Сейчас здесь больше десятка пожарных машин. Все залито водой, на площадке почти нет сухих мест. Постройки все еще дымятся, а внутри все развалено, разрушено. Стены между складами перегорели, - рассказывает с места корреспондент «КП» Юлия Коваль.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Сергей Устюгов, начальник отдела организации пожаротушения ГУ МЧС России по Красноярскому краю, прокомментировал:

Фото: Юлия КОВАЛЬ

- Основной сложностью стала большая площадь распространения. Был присвоен ранг пожара 2. В очаге пожара обрушились строительные конструкции. Работают 10 единиц основной и 6 единиц специальной техники, 60 человек личного состава. После локализации пожара проводится разборка завалов. Пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно. Причины устанавливаются, на месте работают дознаватель и испытательная пожарная лаборатория.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Версии возгорания? Могут быть самые разные, начиная с банальной электропроводки и заканчивая происками конкурентов. Почему бы и нет? Рынок с момента своего основания известен высокой покупательской проходимостью. Цены здесь сравнительно ниже, чем в магазинах, выбор большой. Сюда приезжают не только жители окрестных сел, но и мелкие предприниматели. Но не станем нагнетать обстановку, наверняка причина пожара не носит умышленный характер. Добавим лишь, что здесь слишком много горючих вещей, тортовые каморки, которые громко называют складами, бывают забиты под потолок товаром, лежат в нераспакованных мешках и коробках. Такие мешки многим удалось спасти от огня, выбрасывая их изнутри на улицу. В ближайшее время предприниматели будут подсчитывать свой ущерб.