Бизнесмен Быков предстанет перед красноярским судом по обвинению в подстрекательстве двух убийств

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в «подстрекательстве к совершению убийства по найму» и в «подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму». Как сообщает Следственный комитет, в ближайшее время материалы расследования будут переданы в суд.

По версии следователей, Анатолий Быков осенью 2004 года договорился со своим знакомым об убийстве 42-летнего бизнесмена. За исполнение Быков пообещал 50 тысяч долларов. После чего киллер начал выслеживать жертву, чтобы найти наиболее подходящий момент для убийства.

1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая убийца, проезжая на автомобиле, выстрелил около 7 раз из автомата Калашникова в бизнесмена, возвращавшегося на машине к себе домой. Но не попал.

После неудавшегося покушения, киллер начал выслеживать 38-летнего предпринимателя, выжидая наиболее подходящий момент. Так 18 января 2005 года, на Ады Лебедевой, 66, исполнитель подкараулил бизнесмена, и четырежды выстрелили в него. После убийства он скрылся. Быков же заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов. Снижение гонорара он объяснил тем, что убийца затянул с подготовкой убийства второго предпринимателя, а с первым справиться не смог.

Анатолий Быков отрицает свою причастность к совершенным преступлениям.

Помимо этого, в отношении бизнесмена заведено еще 4 уголовных дела. Статьи тяжелые: убийства, руководство преступным сообществом, а также уклонение от уплаты налогов. Размер - особо крупный.

Добавим, 7 сентября 2021 года, был вынесен приговор Анатолию Быкову по одному из заведенных дел. Присяжные признали его виновным, а суд назначил ему наказание 13 лет колонии общего режима. Речь идет о двойном убийстве в июле 1994 года Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Они входили в организованную группировку, которую он возглавлял, но затем выразили недовольство тем, как происходила дележка доходов.

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