Что случилось в Красноярске 7 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 7 февраля 2022 года.

В Доминикане мальчик из Красноярска тыкал кошку ножом при родителях

В один из вечеров Юлия и Данила решили снять, по их мнению, забавное видео с сыном и местной кошкой, гулявшей недалеко от их жилья. Родители дали маленькому ребенку в руки нож и отправили тыкать им кошку. На видео так же мелькает восторженный отец мальчика. (подробнее)

В Красноярске на сутки запретят остановку транспорта на участке проспекта Мира

8 и 9 февраля в Красноярске запретят остановку участок на проспекте Мира. На участке по Мира – от улицы 9 января до Парижской коммуны будет запрещена стоянка и остановка транспорта. Все из-за дорожного ремонта. (подробнее)

Ачинской кассирше, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей, продлили арест до 6 апреля

Кассирше из Ачинска, подозреваемой в хищении 23 миллионов рублей из отделения банка, продлили арест в СИЗО до 6 апреля. Как сообщает пресс-служба суда, срок задержания продлили и её супругу. Напомним, что молодая женщина пропала в начале декабря при странных обстоятельствах. (подробнее)

В Ачинске домашний пекинес вцепился зубами в голову 7-дневного малыша

Жуткий случай произошел в одной из деревень Ачинского района в минувшую субботу 5 февраля: домашняя собака напала на ребенка. Породистый пекинес вцепился в головку малыша, которому от роду всего 7 дней. Это едва не закончилось трагедией. (подробнее)

В Красноярске появился первый круглосуточный пункт ПЦР-тестирования

В Красноярске на ЖД-вокзале открылся первый круглосуточный пункт ПЦР-тестирования на ковид. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, специалисты предлагают три вида тестирований. Результат самого быстрого будет готов через 1,5 часа. (подробнее)