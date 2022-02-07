Как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет в Красноярском крае 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 апреля 2022 года в Красноярском крае изменятся правила выплаты ежемесячных «детских» пособий, об этом сообщает региональное министерство социальной политики. Рассказываем, как оформить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в Красноярском крае 2022. Инструкцию по оформлению выплаты и список необходимых документов можно посмотреть здесь.

Что нового?

Так, расширены категории граждан, которые могу получить доплату. Теперь не будут учитываться:

- автомобили и недвижимость, находящиеся в розыске или под арестом;

- жилье, автомобили и другое имущество, приобретенное за субсидии.

Министр социальной политики края Ирина Пастухова также добавила, что при расчете дохода семьи для выплаты на детей от 3 до 7 лет в крае перестал учитываться ряд доходов:

- целевые средства, полученные на развитие бизнеса (соцконтракт или грант);

- материнский капитал в денежной форме;

- налоговые вычеты и средства, полученные на приобретение жилья от государства.

Кроме того, при оформлении детского пособия в Красноярском крае смягчается правило «нулевого дохода» для беременных. То есть, если 6 месяцев беременности рассчитывался среднедушевой доход, женщина, которая все это время оставалась без дохода получит выплаты за этот период.

Также теперь при повышении прожиточного минимума будет происходить автоматический перерасчет суммы выплаты на детей от 3 до 7 лет в Красноярском крае в 2022 году.

В цифрах

Сейчас выплаты на детей от 3 до 7 лет в Красноярском крае 2022 получают 118 тысяч детей. На это пособие в 2021 году было потрачено 10 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в Красноярском крае

Новая мера поддержки семей с детьми введена распоряжением президента России. Ежемесячная выплата на ребенка 3-7 лет (включительно) предоставляется, когда среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека. (подробнее)