В Ачинске домашний пекинес вцепился зубами в голову 7-дневного малыша Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткий случай произошел в одной из деревень Ачинского района в минувшую субботу 5 февраля: домашняя собака напала на ребенка. Породистый пекинес вцепился в головку малыша, которому от роду всего 7 дней. Это едва не закончилось трагедией.

- Невестка положила ребенка на диван, - рассказывает дедушка пострадавшего малыша коллегам из ачинского телеканала «ОСА». – Покормила и положила, а сама вышла из комнаты в туалет, он у нас в доме. То есть буквально прошла минута, другая. А собака запрыгнула на диван и вцепилась зубами в голову малыша, сорвала кожу.

Собака жила в семье три года, за это время ни разу не проявляла агрессию. Хозяева и подумать не могли, что домашний питомец так остро и неадекватно отреагирует на появление в доме новорожденного. Молодая мама с малышом только-только вернулись из роддома и тут такое несчастье. Их тут же увезли в больницу города Ачинска, там медики позаботились о крохе и сообщили в полицию – таков порядок.

В пресс-службе краевой полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что семью сразу же проверили инспекторы по делам несовершеннолетних. Нареканий нет, ранее в поле зрения полиции никто из членов семьи не попадал. И в целом по результатам проверки криминальной составляющей в данном происшествии не установлено, признаков преступления или административного правонарушения не усматривается. Но некоторое время семья останется на контроле ПДН.

В состоянии стресса владельцы избавились от животного, подтвердили в полиции. Правда, что скрывается под этой фразой, не уточнили. Специалисты говорят, что эта порода дружелюбная и не агрессивная, но может испытывать ревность, если ей не уделяют внимания. Возможно, это и стало причиной нападения пекинеса.

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