В Абакане отец-наркоман ударил двухлетнего сына ножом в грудь на глазах у матери. Фото: СК

5 февраля в столице Хакасии Абакане 27-летний мужчина попытался убить своего 2-летнего сына – он набросился на малыша с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Днем 24-летняя девушка пришла к своему бывшему мужу с сыном, чтобы мальчик смог пообщаться с отцом. Папаша же контактировать с ребенком был не намерен, планы у него были совсем другие. Пока бывшая жена с ребенком находились в доме, молодой отец вышел на крыльцо, чтобы покурить. Что именно курил абаканец неизвестно, но вернулся он основательно встревоженным и нервным.

Совсем потеряв рассудок, парень схватил складной нож и набросился на родного сына, он дважды ударил ребенка лезвием в грудь на глазах у матери. Девушка дала отпор обезумевшему парню, она схватила раненого сына и выбежала из квартиры к соседям, которые вызвали полицию. Мальчика же доставили в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти малышу жизнь.

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, отца мальчика задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Предварительно парень набросился на сына в состоянии наркотического опьянения.

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