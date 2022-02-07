Супруги из Красноярска шокировали соцсети видеозаписью, где их маленький сын тыкает ножом кошку на отдыхе в Доминикане

В Доминикане мальчик из Красноярска тыкал кошку ножом при родителях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Супруги из Красноярска Юлия и Данила Руденко отдыхают в Доминикане вместе со своим маленьким сыном. Однако одним лишь пляжным отдыхом семья не ограничилась.

В один из вечеров Юлия и Данила решили снять, по их мнению, забавное видео с сыном и местной кошкой, гулявшей недалеко от их жилья. Родители дали маленькому ребенку в руки нож и отправили тыкать им кошку. На видео так же мелькает восторженный отец мальчика. А все сомнительное действо происходит по трек Slava Marlow «Я могу вот так».

К счастью, силы у малыша особо не было, поэтому животное даже не поняло, что с ним делает мальчик. Реальной опасности доминиканскому коту в любом случае не было, так как и сам ребенок слишком мал, чтобы причинить вред, и нож оказался тупым.

«Забавное» видео мама мальчика выложила в инстаграм, рассчитывая, видимо, на умиление со стороны подписчиков. Однако реальность оказалась более жесткой. Девушка нарвалась на сотни негативных комментариев и даже угроз.

- Когда он по приколу их затыкает, тогда весело будет;

- Кого эти двуногие вырастят? наскребли на Доминикану и вот контент подъехал.

И это самые мягкие комментарии. Видео вызвало такой резонанс, что обоим супругам пришлось закрывать свои страницы в соцсетях. Впрочем, ответственность туристам не грозит, так как никакого вреда никому, кроме собственной репутации, причинено не было.