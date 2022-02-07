Ачинской кассирше, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей, продлили арест до 6 апреля

Ачинская кассирша Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, отдала деньги шантажистам. Фото: соцсети Анны Григорьевой

Кассирше из Ачинска, подозреваемой в хищении 23 миллионов рублей из отделения банка, продлили арест в СИЗО до 6 апреля. Как сообщает пресс-служба суда, срок задержания продлили и её супругу.

Напомним, что молодая женщина пропала в начале декабря при странных обстоятельствах. А вскоре стало известно, что вместе с ней из банка исчезла и огромная сумма денег – в рублях и валюте.

Все стрелки сходились на ней. Полиция отрабатывала все версии ии поисков. В том числе и такую: Анна прячется в городе, а мать ее покрывает. Оперативник, который пришел побеседовать с матерью, оказался тонким психологом, ему удалось донести мысль: лучше сдаться сейчас, чтобы не было хуже потом. И спустя несколько дней подозреваемая действительно пришла с повинной в полицию. Без денег.

16 декабря кассира арестовали на два месяца – до 7 февраля, однако защита подала апелляцию, называя пребывание в СИЗО слишком жесткой мерой пресечения. Просили выпустить под домашний арест. Но суд не удовлетворил это ходатайство.

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские отрабатывали родственные и дружеские связи Григорьевой. Оперативники решили, что мать кассирши может знать, где находится девушка и связываться с ней. Так, в итоге, и получилось. С женщиной поговорили еще раз. (подробнее)

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Почти неделя, - с 7 декабря, а о кассирше Анне Григорьевой, ограбившей банк почти на 23 миллиона рублей, ни слуху, ни духу! Ну прямо «вся королевская конница, вся королевская не может Шалтая, не может Болтая (Анну) поймать!». Известно имя, семья, связи, место работы; сейчас везде камеры, отслеживаются телефоны, перемещения... Но, по данным на понедельник, 13 декабря, - даже вариантов, где она может быть, ноль! Зато о самой кассирше выясняются все новые подробности.

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На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами. (подробнее)

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