«Сейчас заправим «омикроном» и полетим распылять»: якутские авиаторы ответили на фейковые сообщения в соцсетях

Якутские авиаторы ответили на фейковые сообщения в соцсетях. Фото: "Полярные авиалинии"

«Прилетел вертолет. Сейчас заправляем «омикроном» его. Полетит в Намцы. По геолокации вычислили человека этого, мужика. Будем распылять прямо над ним. «Омикрон». А то он всякую ерунду базарит, а мы его не заразили. Сейчас полетим его заражать» - бодрый голос за кадром принадлежит одному из сотрудников якутской авиакомпании «Полярные авиалинии». В кадре вертолет МИ-8Т, который как раз обслуживает бригада техников, готовя его к следующему полету.

Это – ответ летчиков на сообщения в социальных сетях и мессенджерах, которые появились на днях в Якутии. Некий житель Намского улуса (село Намцы находятся в 80 километрах к северу от Якутска) снял на видео, как летит вертолет, а следом за ним тянется белая полоса. К видео приложено обращение к властям, к прокуратуре и следкому с требованием расследовать распыление химических веществ над территорией республики. Якобы это продолжается с лета 2021 года. Автор ролика использует совсем уж громкие слова как «геноцид в отношении жителей республики». Требует провести химический анализ снега. А пилотов и вовсе зовет пойти в церковь и покаяться в грехах.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. К сожалению, подобные заявления говорят лишь о полной неграмотности мнительных граждан, которые легко верят слухам в соцсетях, но совершенно не знают элементарный курс физики из школьной программы. Пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» опубликовала официальное заявление в своем телеграм-канале:

- При выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след. Это все объясняется физикой еще со школьной программы, - отмечает заместитель летного директора пилот-инструктор Семен Семенов. – Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле, для жителей сел Якутии, привычных к полетам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления.

К слову о разнице температур: в районе Якутска сейчас средняя температура составляет минус 30 градусов, а местами еще ниже.

Действительно, вертолеты – один из самых популярных транспортных средств в Якутии, где совершенно нет железных дорог и не так много автомобильных. Самолеты и вертолеты над республикой летают всегда. Почему в доковидную эпоху инверсионные следы никого не тревожили, а теперь вызывают панику?