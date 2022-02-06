В Якутске упавшую с 8-го этажа женщину от смерти спасли электропровода. Фото: соцсети

Женщина выпала с 8-го этажа и осталась жива. И непросто выжила, а встала на ноги и вошла в подъезд, затем поднялась к себе в квартиру и уже оттуда вызвала скорую помощь. Сегодня эту новость обсуждают не только в якутской столице, но и, благодаря соцсетям и мессенджерам, - за пределами Якутии. Появилось даже видео, которое было снято на камеру видеонаблюдения, установленную на стене дома и направленную на двор. Но мы не станем его публиковать по этическим причинам.

Старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая рассказала кое-какие подробности. Женщине – 30 лет, ее квартира находится на восьмом этаже дома на улице Бестужева-Мерлинского. ЧП произошло 4 февраля около 11 часов дня. В результате падения женщина получила тяжелые травмы и в настоящее время она находится в реанимации республиканской больницы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но неопасное для жизни – у женщины сломана тазобедренная кость.

- Проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, - прокомментировала представитель следкома.

После такого лаконичного комментария, конечно, остаются вопросы: сама ли женщина выпала из окна (или с балкона) или в тот момент в квартире присутствовал другой человек, который мог применить к ней силу? Почему женщина была в верхней одежде в момент падения? Как она смогла вернуться в подъезд и квартиру – у нее были с собой ключи в момент падения? Информация о том, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, пока официально не подтверждается. Но и не опровергается.

Но тот факт, что женщина выжила после такого падения – это действительно чудо. Однако этому есть объективное объяснение: на ее пути попались провода, натянутые между фонарными столбами. Они-то и снизили скорость падения женщины буквально в нескольких метрах от земли. Это первое. И второе – провода изменили положение летящего тела, в итоге она упала на спину, удар пришелся на нижнюю часть тела, а не на голову. Буквально в сантиметре от головы находилось металлическое ограждение газона, но она его не задела – в этом ей тоже повезло. И третье – сугроб на газоне также смягчил приземление.

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