В Красноярском крае отменили карантин для тех, кто общался с заболевшими COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае изменились требования к обеспечению безопасности, связанной с пандемией COVID-19. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Итак, конкретно: начиная с сегодняшнего дня, 6 февраля, отменяется карантин для всех, кто находится на изоляции по причине контакта с заболевшими COVID-19. В том числе для школьников, которые находятся на дистанционном обучении, и воспитанников детских садов.

- Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля изоляция для вас отменяется, а дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям, - пояснил Дмитрий Горяев.

Сегодня правила такие: на дистанционное обучение класс (по решению администрации школы) переводится уже не после того, как там выявили хотя бы одного заболевшего с коронавирусов, как было ранее. А не менее 20 % от общего числа учеников. Причем не только с ковидом, а также с ОРВИ и гриппом. Иными словами: если пятая часть класса ушла болеть – тогда остальные в онлайн, чтобы окончательно не заразиться. Это можно объяснить тем, что нынешний штамм ковида под названием «омикрон» отличается большей заразностью, но более легким течением, его симптомы напоминают ОРВИ.

Помимо этого подтверждением заболевания коронавирусной инфекцией считаются методы ПЦР-тестирования и экспресс-диагностики, но никак не результаты первичного визуального осмотра и измерения температуры.

Теперь что касается заболевших с ковидом. Если диагноз подтвержден и пациент лечился больше 7 дней, то выписка производится без лабораторного обследования, то есть сдавать повторный тест не нужно (опять же – при условии, если пациент чувствует себя выздоровевшим). Но если на лечение ушло меньше 7 дней, то тест сделать все-таки придется. И если он будет отрицательным – то да, больничный лист закроют. Причем между первым и вторым тестом не должно быть меньше трех дней.

И последнее: если ковидый больной попал в стационар, медики сняли у него острые и опасные для жизни симптомы, то он может попроситься домой, чтобы продолжить лечение амбулаторно. И тогда ему не придется ждать отрицательный тест на COVID-19.