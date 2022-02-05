Жительница Якутска выпала с 8-го этажа, сама поднялась в квартиру и вызвала себе скорую

Жительница Якутска выпала с 8 этажа, сама поднялась в квартиру и вызвала себе скорую Фото: Мария ЛЕНЦ

4 февраля в Якутске на улице Бестужева-Марлинского с 8-го этажа жилого дома выпала девушка. Как сообщает news.ykt.ru, сейчас 30-летняя жительница республиканской столицы находится в реанимации.

Все случилось в 11 часов утра в 9-этажном доме на Бестужева-Марлинского, 18. Женщина выпала из окна квартиры на 8 этаже, но не просто выжила – она встала, поднялась в свою квартиру и уже оттуда вызвала скорую. Сейчас она находится в реанимации.

Вероятно, ее спасли высокие сугробы, а также сравнительно высокая температура на улице – около -27 градусов. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские и врачи.

Известно, что 30-летняя якутянка серьезно повредила кости таза. По информации журналистов, пострадавшая девушка находится на учете в ПНД.

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Женщина выпала с 8-го этажа и осталась жива. И непросто выжила, а встала на ноги и вошла в подъезд, затем поднялась к себе в квартиру и уже оттуда вызвала скорую помощь. Сегодня эту новость обсуждают не только в якутской столице, но и, благодаря соцсетям и мессенджерам, - за пределами Якутии (подробнее).