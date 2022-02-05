«Мама, вы нас никому не отдадите?»: в Красноярске пострадавших от матери-садистки детей собираются забрать из приемной семьи

Так выглядят Тася и Тимоша сейчас. Фото: личный архив Елене Леонтьевой

В Красноярске родная бабушка собралась через суд забрать двоих детей, пострадавших от рук собственной матери-садистки. Об этом рассказала приемная мать Таси и Тимоши – Елена Леонтьева.

Это дети 29-летней назаровской садистки, которая «прославилась» на всю Россию, когда в сети появилось видео, где она зверски истязает собственного полуторагодовалого сына с диагнозом ДЦП на глазах у дочери. Эта история имела широкий резонанс СМИ. В итоге мать малышей отправилась в колонию на 5 лет, там она родила еще одного ребенка.

Пострадавших Тасю и Тимошу передали в детский дом, откуда их забрала семья Леонтьевых из Красноярска. Новоиспеченные родители не знали о страшном прошлом детей. Правда открылась лишь в конце процесса оформления всех бумаг. Так или иначе, 15 ноября детей передали Леонтьевым, но уже через месяц на сцену вышла бабушка малышей, которая решила вернуть внуков себе. При этом что ни во время следствия, ни после него женщина интереса к детям не проявляла:

- Я встречалась с бабушкой и она соглашается, что в нашей семье детям будет лучше, но ей с её слов "не позволяет совесть" и "как же я людям в глаза смотреть буду". А где же вы были бабушка, когда родители издевались над детьми, - пишет Елена.

Бабушка же к своей позиции добавляет, что дети еще маленькие, пока ничего не понимают, а потому спокойной могут «путешествовать» по семьям безо всякого вреда. Но, по словам Елены, малыши уже сейчас считают ее с мужем своими родителями:

- Я знаю, их травмы как никто, когда три месяца дети плачут по ночам, когда Тимофей только учится обниматься, когда Тася заглядывает мне в глаза и по пять раз на дню спрашивает "мама а вы нас никому не отдадите?".

Одними словами бабушка не ограничилась и пошла в суд. Заседание прошло без участия Леонтьевых, более того, они заявляют, что никто их даже об этом не предупреждал. О претензиях на детей они узнали последними.

Но Елена оставлять все как есть, не намерена. Она обратилась к правозащитникам, которые посоветовали ей обратиться в прокуратуру и детскому омбудсмену. Пока дети находятся в приемной семье.

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