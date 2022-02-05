Что случилось в Красноярске 4 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 4 февраля 2022 года.

Бывший главврач Красноярского перинатального центра и его медсестра на суде обвиняют друг друга

Резонансное дело о взятках в Красноярском перинатальном центре с июня 2020 года рассматривается в Октябрьском районном суде Красноярска. 4 февраля подсудимые выступили с последним словом. Каждый – со своей правдой, прямо-противоположной. (подробнее)

В Шушенском за гибель 8-летней девочки будут судить владельца аквацентра «Енисей»

Уголовное дело на владельца аквацентра «Енисей» из села Шушенское передали в суд на рассмотрение. Вместе с предпринимателем на скамью подсудимых сядет и его администратор. Их обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». (подробнее)

Ачинская кассирша, подозреваемая в краже 23 миллионов рублей, не смогла выйти из СИЗО

Подозреваемая в краже 23 миллионов рублей кассир из Ачинска Анна Григорьева планировала выйти из следственного изолятора, но не получилось. Напомним, что молодая женщина пропала в начале декабря при странных обстоятельствах. (подробнее)

Проект будущего аквапарка в Красноярске прошел госэкспертизу

Проект будущего аквапарка в Красноярске получил положительный результат главной государственный экспертизы. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил глава города Сергей Еремин. (подробнее)

В Красноярске ребенок погиб, скатившись со склона горы

Мальчик вместе с отцом решили покататься со склона, который находится недалеко от их дома на улице Высокой. Отец отлучился к автомобилю, а сын в это время захотел спуститься в одиночку. Больше недели врачи 20-й клинической больницы боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли. (подробнее)