В Шушенском за гибель 8-летней девочки будут судить владельца аквацентра «Енисей»

В Шушенском за гибель 8-летней девочки ответит владелец аквацентра «Енисей». Фото: СК

Уголовное дело на владельца аквацентра «Енисей» из села Шушенское передали в суд на рассмотрение. Вместе с предпринимателем на скамью подсудимых сядет и его администратор. Их обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что 12 апреля 2021 года там произошла трагедия. Группа школьников из Минусинска приехали отдыхать в аквацентр, их сопровождали классный руководитель и один из родителей. По логике вещей администратор должен был прочитать инструкцию безопасности, показать, где лежат спасательные средства, что нужно делать при нештатных ситуациях. Вместо этого детвора просто переоделась и запрыгнула в воду.

Представьте чашу, в ней плещутся более двух десятков детей, хохочут, визжат – поэтому не сразу обнаружили, как одна из девочек оказалась на глубине (1,4 метра) и захлебнулась. А когда классный руководитель это заметил и прыгнул в воду, чтобы вытащить 8-летнего ребенка, она уже не дышала.

Возможно, ее удалось бы реанимировать. Но в аквацентре не было ни квалифицированного спасателя, ни медицинского работника – некому было проводить реанимацию. Вот за все это и придется ответить предпринимателю и его административному помощнику.

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