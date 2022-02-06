Погода в Красноярске на вторую неделю февраля 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждет холодная рабочая неделя, температура опустится до -27 градусов. Портал GISMETEO спрогнозировал погоду в Красноярске на вторую неделю февраля 2022 года.

В понедельник днем будет тепло – около -7 градусов, ожидается облачная погода без осадков, но с сильным ветром 5-13 метров в секунду. Ночью температура понизится до -10 градусов.

Во вторник днем похолодает до -12 градусов. Погода останется пасмурной, ветер ослабнет. Ночью похолодает до -20 градусов.

В среду днем синоптики ожидают около -21 градуса и переменную облачность, ветра почти не будет. Ночью придет резкое похолодание до -27 градусов.

Четверг же ожидается самым холодным днем недели. Дневная температура составит -22 градуса, зато будет солнечно, без осадков и без ветра. Ночью же синоптики вновь прогнозируют -27 градусов.

В последний рабочий день недели потепления не ожидается. Днем -21 градус, ночью -27 градусов. Весь день будет солнечно, без осадков и ветра.

Атмосферное давление в течение недели ожидается высоким. В понедельник оно будет скакать от 747 до 755, после чего сохранится в пределах 762-766 мм рт. ст. Влажность в течение недели составит 70-77%.