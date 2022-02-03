В Енисейском районе мать обвиняют в гибели двоих детей при пожаре в частном доме

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В Енисейском районе Красноярского края завершено расследование уголовного дела, заведенного в отношении матери троих детей, двое из которых погибли при пожаре в частном доме. Как сообщает Следственный комитет, женщина оставила ребятишек дома одних и ушла к соседям.

Страшная трагедия произошла вечером 5 декабря. 32-летняя женщина оставила троих детей без присмотра – 10-летнего мальчика, 5-летнюю девочку и мальчика в возрасте 1 год и 8 месяцев. Отец в это время был в отъезде. Пока мамы не было дома, ребятишки где-то достали спички и смогли поджечь игрушку. Дети испугались, пытались потушить игрушку, но огонь быстро распространялся. В результате вспыхнул весь дом, комнаты заволокло дымом.

Спастись смог только 10-летний мальчик. Он побежал к соседям и рассказал матери, что их дом горит. Когда женщина прибежала – было уже поздно. Малыши, в силу возраста, выбраться из стены огня и дыма не смогли. Тела детей нашли во время тушения, эксперты установили, что мальчик и девочка погибли из-за острого отравления окисью углерода.

В отношении матери было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Женщине было предъявлено обвинение, в ближайшее время состоится суд. Матери погибших детей грозит до 4 лет лишения свободы.

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