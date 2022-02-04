Что случилось в Красноярске 3 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 3 февраля 2022 года.

В Красноярске на Стрелке до конца года построят храм

В Красноярске на Стрелке возведут храм. Это будет реконструкция Богородице-Рождественского собора, взорванного в 30-е годы прошлого века, как задумывалось изначально. Храм будет небольшой, из клееного бруса. Размеры: 21 на 13 метров, в высоту до кончика креста 21 метр. (подробнее)

В Красноярске арестовали мужчину, установившего скрытую камеру в квартире, сдаваемой в аренду

В Красноярске арестован мужчина, установивший скрытую камеру в сдаваемой им квартире, чтобы наблюдать за квартиранткой. Как сообщает Следственный комитет, устройство слежение оказалось работающим, все, что снимала камера – появлялось на компьютере и в телефоне владельца квартиры. (подробнее)

Причиной смерти восьмиклассника, погибшего после обморока в школе, назвали болезнь сердца

Стала известна причина гибели восьмиклассника, упавшего в обморок на уроке географии в одной из школ в красноярской Покровке. Как сообщает Следственный комитет, мальчишка скончался из-за болезни сердца, его гибель не носит криминальный характер. (подробнее)

У красноярцев не работают QR-коды 2022: рассказываем, почему и что делать

У жителей Красноярска не работают QR-коды, такие сообщения от красноярцев начали поступать в 2022 году. Все дело в том, что портал «Госуслуги» обновил QR-коды о вакцинации. Поэтому старые сертификаты не отображаются, как действительные. (подробнее)

В Красноярске продлили режим «черного неба» до 4 февраля

В Красноярске вновь продлен режим «чёрного неба», действует он до 19 часов 4 февраля. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, объявлены НМУ первой степени опасности. Как сообщает краевой Роспотребнадзор, горожане дышат диоксидом и оксидом азота, а также взвешенными частицами. (подробнее)