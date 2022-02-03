Причиной смерти восьмиклассника, погибшего после обморока в школе, назвали болезнь сердца

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Стала известна причина гибели восьмиклассника, упавшего в обморок на уроке географии в одной из покровских школ. Как сообщает Следственный комитет, мальчишка скончался из-за болезни сердца, его гибель не носит криминальный характер.

Напомним, что в одной из школ красноярского микрорайона «Покровка», 29 октября во время уроков произошла трагедия – одному из учеников стало плохо во время учебного процесса. Ребенку вызвали скорую, врачи успели приехать, но уже ничего сделать не смогли – ребенок погиб на руках у медиков. Следственный комитет проводил проверку. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой показали, что смерть ребенка не носит криминальный характер.

Все случилось довольно внезапно, 14-летнему мальчишке стало плохо с сердцем на уроке географии, ребенок упал в обморок. Школьнику вызвали скорую, а пока врачи ехали - учителя пытались привести его в чувство. К сожалению, это не спасло ребенка. Подросток погиб по пути в больницу, пока медики проводили реанимационные мероприятия.

По словам родителей учащихся, мальчишка воспитывался в многодетной семье – у него остались еще двое братьев и сестренка.

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В одной из школ красноярского микрорайона "Покровка", 29 октября во время уроков произошла трагедия – одному из учеников стало плохо во время учебного процесса. (Подробнее)