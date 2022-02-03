Жителя Норильска осудили на 9 лет за пособничество террористу Фото: Мария ЛЕНЦ

31-летнего жителя Норильска признали виновным в содействии террористической деятельности и в пропаганде терроризма и отправили в колонию на 9 лет. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в ФСБ по Красноярскому краю.

В 2017 году в Норильске мужчина отправил деньги радикалу, который собирался устроить теракт в России, а в 2020 году в соцсети призывал к совершению терактов и оправдывал террористическую организацию «Исламское государство» (деятельность террористической организации запрещена на территории РФ – прим. ред).

В итоге северянина задержали и 10 июня 2021 года завели в его отношении сразу два уголовных дела – по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По обоим пунктам обвинения мужчину признали виновным. Первый Восточный окружной военный суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.