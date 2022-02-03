В гибели двух пациентов при пожаре в реабилитационном центре в Манском районе обвиняют повара

Фото: СК

В Красноярском крае завершили расследование серьезного пожара с двумя погибшими пациентами, вспыхнувшего в реабилитационном центре в Манском районе. Как сообщает Следственный комитет, причиной возгорания стало то, что повар не выключила газовую плиту и надолго ушла из кухни.

Трагедия случилась вечером 22 марта – в деревне Сорокино, Манского района, загорелось 3-этажный дом, где располагался реабилитационный центр благотворительного фонда «Инициатива добра», в котором проходили лечение жители, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью.

Сообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило в 19:53, а полная ликвидация наступила лишь в 4 утра. Почти 8 часов пожарные боролись со стихией. Площадь, подверженная огню, была очень большая – возгорание смогли локализовать аж на 375 квадратных метрах. Еще до прибытия помощи из дома самостоятельно выбежали 9 человек, трое из них получили серьезные травмы. Для своего спасения они разбили окна на втором этаже – найти дверь в дымовой завесе они не смогли. Один пациент, находившийся в центре, спастись не успел, 60-летний мужчина погиб на пути к выходу. Его тело было обнаружено уже во время тушения. 44-летняя женщина, одна из тех, кто смог спастись, погибла уже в больнице от полученных ожогов.

Причиной пожара стало то, что работница реабилитационного центра, готовившая еду для постояльцев, не выключила газовую плиту и надолго ушла из кухни. В отношении повара было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Женщина полностью признала свою вину.

Материалы дела переданы в суд, повару грозит до 4 лет лишения свободы.

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