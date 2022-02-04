Погода в Красноярске на выходные 5-6 февраля 2022 года

Красноярцев ждут теплые, но ветреные выходные Фото: ИВАНОВА Диана

Первые выходные февраля в Красноярске обещают быть теплыми, но ветреными. Синоптики GISMETEO составили прогноз погоды в Красноярске на выходные 5-6 февраля 2022 года.

Так, в ночь с пятницы на субботу в Красноярске температура опустится до -16 градусов. Днем 5 февраля воздух прогреется до -5 градусов, будет снежно и облачно. Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -11 градусов.

В воскресенье 6 февраля в Красноярске днем будет пасмурно, но без осадков. Температура остановится на отметке -4 градуса. Ветер слегка ослабнет, порывы – от 5 до 13 метров в секунду, направление юго-западное. Ночью серьезного похолодания не ожидается – до -6 градусов.

Атмосферное давление на выходных останется нестабильным. В субботу от 755 до 758 мм рт. ст., в воскресенье от 749 до 755 мм рт. ст. Влажность около 60-62%.