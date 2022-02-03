Красноярский священник показал старинные интерьеры закрытого госпиталя минобороны на Горького

Фото: instagram.com/padre_iz_tyndri/

Настоятель двух храмов в Емельяново и Барабаново, священник Алексей Язев показал старинные интерьеры госпиталя минобороны на Горького в своем инстаграме. Ранее здание принадлежало духовной семинарии, но в 1920 году его передали в пользование военным. С тех пор там располагается госпиталь.

Фото: instagram.com/padre_iz_tyndri/

Госпиталь на Горького – объект режимный, попасть туда без разрешения невозможно. Но священнику удалось посетить это место еще в 2016 году. В то время Алексей Язев участвовал в реставрации Архиерейского дома, который построен примерно в одно время, в одном стиле со зданием бывшей духовной семинарии.

Фото: instagram.com/padre_iz_tyndri/

Священник отмечает, что увиденные интерьеры заставили биться его сердце чаще, несмотря на удручающее состояние.

Фото: instagram.com/padre_iz_tyndri/

- Этакая капсула времени в центре Красноярска. Там даже мебель, говорят, кое-где сохранилась ещё семинарских времен... Последние две живые изразцовые печи на первом этаже, фантастические резные двери, окна с родной расстекловкой и скобянкой, даже лепнина в местном храме - всё времен начала XX века! - пишет Алексей Язев в своем инстаграме.

Фото: instagram.com/padre_iz_tyndri/

Священник отметил, что увиденное внутри здания, архитекторы взяли на карандаш.

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