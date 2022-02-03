Список номеров горячих линий по вопросам коронавируса в поликлиниках Красноярска 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается пятая волна коронавируса, суточный прирост заболевших превышает три тысячи человек. Медучреждения приостанавливают плановый прием пациентов, так как инфицированных слишком много. В связи с этим появился список номеров горячих линий по вопросам коронавируса в поликлиниках Красноярска в 2022 году.

Список опубликовали «ТВК»:

- Поликлиника №1 – 234-03-21. Звонки принимаются с 8.00 до 19.00;

- Поликлиника №2 – 8 (913) 585-98-31. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00;

- Поликлиника №4 – 205-02-04. Звонки принимаются с 8.00 до 20.00;

- Поликлиника №5 – 227-04-24. Звонки принимаются с 8.00 до 22.00;

- Поликлиника №6 – 234-74-15, 234-74-14. Звонки принимаются с 08.00 до 18.00;

- Поликлиника №7 – 200-32-56. Звонки принимаются с 7.30 до 20.00);

- Поликлиника №12 – (391) 200-50-39. Звонки принимаются с 07.30 до 20:00;

- Поликлиника №14 – 224-01-58, 224-01-46. Звонки принимаются с 8.00 до 18.00;

- Межрайонная больница №2 – 234-03-06. Звонки принимаются с 7.30 – 20.00;

- Межрайонная больница №3 – 223-13-22, 234-51-34. Звонки принимаются с 8.00 до 22.00;

- Межрайонная больница №5 – 234-74-15, 202-64-55. Звонки принимаются с 8.00 до 16.00;

- Детская поликлиника №1 – 234-03-40, 232-40-341, 212-22-55, 8 (923) 282-29-04. Звонки принимаются с 8.00 до 19.00;

- Детская поликлиника №2:

- ул. Матросова, 7А. 234-03-47;

- ул. 60 лет Октября, 28 – 234-03-43;

- ул. Судостроительная, 52 – 234-03-44;

- ул. Тимошенкова, 165 – 234-03-45;

- ул. Семафорная, 239А (Центр здоровья, Дневной стационар) – 236-93-99;

- ул. Гладкова, 8А – 234-03-46;

- Детская поликлиника №4 – 228-52-73 доб. 131. Звонки принимаютс с 7:30 до 19:00;

- Межрайонная детская клиническая больница № 1 – 234-40-17 (с 7.30 – 19.00;

- Межрайонная детская клиническая больница № 4 – 234-71-31;

- Межрайонная детская клиническая больница № 5 – 8(391) 212-99-92, (с 07.30 до 19.00).