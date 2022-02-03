У красноярцев не работают QR-коды 2022: рассказываем, почему и что делать Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителей Красноярска не работают QR-коды, такие сообщения от красноярцев начали поступать в 2022 году. Рассказываем почему и что делать в этом случае.

Красноярцы жалуются, что QR-коды не работают в случае, если они предоставляются, как распечатанный, сфотографированный или в виде скриншота.

При попытке отсканировать сертификат, появляется ошибка и сообщение "сертификат не найден". Жалобы на это стали среди красноярцев массовыми. Если показать код в приложении госуслуг, то все отображается корректно.

Конкретные жалобы на неработающие QR-коды приходили красноярцам в торговых центрах и ресторанах. И почему так происходит никто не объяснял.

Как сообщает «Проспект Мира», все дело в том, что портал «Госуслуги» обновил QR-коды о вакцинации. Поэтому старые сертификаты не отображаются, как действительные. Так что красноярцам придется удалить старые скриншоты и фотографии своих QR-кодов, и воспользоваться официальным приложением «Госуслуг».

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